رئيس الجمهورية يتلقى التعازي من نظيره الموريتاني في ضحايا حرائق الغابات

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الخميس، برقية تعازي من نظيره الفلسطيني، محمود عباس، في ضحايا الحرائق، التي تشهدها بعض ولايات الوطن. وجاء في برقية تعزية:”عزى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الرئيس تبون، في ضحايا الحرائق، التي تجتاح عددا من الولايات الشمالية الشرقية”. وقال الرئيس عباس:”نتابع بقلق وأسف بالغين، أنباء اندلاع حرائق تجتاح عددا من الولايات الشمالية الشرقية في الجزائر الشقيق، تسببت بوفاة وإصابة العشرات من أبناء الجزائر العزيز، وإتلاف مئات الهكتارات من الثروة الغابية والأحراش”. كما أعرب رئيس دولة فلسطين عن تضامنه التام مع الجزائر في هذا المصاب، قائلا : “نتقدم لفخامتكم ومن خلالكم لحكومتكم وشعبكم الشقيق، ولعائلات الضحايا الكرام، بأسمى عبارات التعازي القلبية والمواساة الأخوية، ونسأل الله تعالى أن يتغمد الراحلين بواسع رحمته، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويلهمكم وعائلات الضحايا جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يحفظكم والجزائر وشعبها الشقيق بخير وازدهار وسلام”.

لبنان تعزي الجزائر في ضحايا حرائق الغابات

ومن جهتها، تقدمت سفارة لبنان لدى الجزائر، اليوم الخميس، بتعازيها الخالصة لأسر ضحايا الحرائق التي اندلعت في غابات الولايات الشرقية من الوطن.

وقالت السفارة في رسالة تعزية:”فجِعنـــا بمــا أصاب إخوتنــا في ولايات الشرق الجزائري جـراء الحرائق التـي تشهدهــا الجزائر الحبيبــة. والتـي أودت وللأسـف الشديــد بالعديد من الأرواح البريئــــة.”

كما أضافت السفارة:”وإننـــا وعلى إثر هذا المصاب الجلل، لنعزي أنفسنــا وكافـة إخواننـــا الجزائريين، ونسأل المولـى عز وجل أن يشمـل أرواح الشهـداء الطاهرة برحمتــه الواسعــة ويسكنهم فسيح جناتــه وأن يلهم ذويهــم جميل الصبر وحســن العــزاء، وأن يمـــن على المصابيــن بالشفــاء والعافيــة. كمـا ندعــوه جل وعلا أن يرفـع عن الجزائر الحبيبــة هذا البــلاء ويحفــظها وشعبــها الشقيـق من كل أذى ومكـروه.”

الإمارات وليبيا والسودان يعزون الجزائر في ضحايا حرائق الغابات

كما قدمت كل من الإمارات وليبيا والسودان تعازيها إلى الجزائر في ضحايا حرائق الغابات.