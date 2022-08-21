رئيس الجمهورية يتلقى التعازي من نظيره الموريتاني في ضحايا حرائق الغابات
تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، مكالمة هاتفية من نظيره الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني.
وقدم الرئيس الموريتاني تعازيه لرئيس الجمهورية، جراء وقوع ضحايا خلال موجة حرائق الغابات التي شهدتها الجزائر مؤخرا.
وبدوره شكر رئيس الجمهورية نظيره الموريتاني على مشاعر التضامن والأخوة التي تجمع البلدين الشقيقين.
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رئيس الجمهورية يتلقى تعازي نظيره الصحراوي في ضحايا الحرائق
تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، برقية تعازي من نظيره الصحراوي، الأمين العام لجبهة البوليساريو، ابراهيم غالي، في ضحايا الحرائق، التي شهدتها بعض ولايات الوطن.
وجاء في نص البرقية : “عزى رئيس الجمهورية الصحراوية، الأمين العام لجبهة البوليساريو، ابراهيم غالي، نظيره، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عبد المجيد تبون، في ضحايا الحرائق، التي اجتاحت عددا من الولايات الشمالية الشرقية”.
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رئيس الجمهورية يتلقى التعازي من نظيره الفلسطيني
تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الخميس، برقية تعازي من نظيره الفلسطيني، محمود عباس، في ضحايا الحرائق، التي تشهدها بعض ولايات الوطن.
وجاء في برقية تعزية:”عزى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الرئيس تبون، في ضحايا الحرائق، التي تجتاح عددا من الولايات الشمالية الشرقية”.
وقال الرئيس عباس:”نتابع بقلق وأسف بالغين، أنباء اندلاع حرائق تجتاح عددا من الولايات الشمالية الشرقية في الجزائر الشقيق، تسببت بوفاة وإصابة العشرات من أبناء الجزائر العزيز، وإتلاف مئات الهكتارات من الثروة الغابية والأحراش”.
كما أعرب رئيس دولة فلسطين عن تضامنه التام مع الجزائر في هذا المصاب، قائلا : “نتقدم لفخامتكم ومن خلالكم لحكومتكم وشعبكم الشقيق، ولعائلات الضحايا الكرام، بأسمى عبارات التعازي القلبية والمواساة الأخوية، ونسأل الله تعالى أن يتغمد الراحلين بواسع رحمته، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويلهمكم وعائلات الضحايا جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يحفظكم والجزائر وشعبها الشقيق بخير وازدهار وسلام”.
لبنان تعزي الجزائر في ضحايا حرائق الغابات
ومن جهتها، تقدمت سفارة لبنان لدى الجزائر، اليوم الخميس، بتعازيها الخالصة لأسر ضحايا الحرائق التي اندلعت في غابات الولايات الشرقية من الوطن.
وقالت السفارة في رسالة تعزية:”فجِعنـــا بمــا أصاب إخوتنــا في ولايات الشرق الجزائري جـراء الحرائق التـي تشهدهــا الجزائر الحبيبــة. والتـي أودت وللأسـف الشديــد بالعديد من الأرواح البريئــــة.”
كما أضافت السفارة:”وإننـــا وعلى إثر هذا المصاب الجلل، لنعزي أنفسنــا وكافـة إخواننـــا الجزائريين، ونسأل المولـى عز وجل أن يشمـل أرواح الشهـداء الطاهرة برحمتــه الواسعــة ويسكنهم فسيح جناتــه وأن يلهم ذويهــم جميل الصبر وحســن العــزاء، وأن يمـــن على المصابيــن بالشفــاء والعافيــة. كمـا ندعــوه جل وعلا أن يرفـع عن الجزائر الحبيبــة هذا البــلاء ويحفــظها وشعبــها الشقيـق من كل أذى ومكـروه.”
الإمارات وليبيا والسودان يعزون الجزائر في ضحايا حرائق الغابات
كما قدمت كل من الإمارات وليبيا والسودان تعازيها إلى الجزائر في ضحايا حرائق الغابات.
وعبّرت وزارة الخارجية الليبية عن خالص التعازي والمواساة للجزائر في مصابها الأليم. إثر الحرائق التي اندلعت خلال اليومين الماضيين وخلّفت عددا من الضحايا. داعية المولى -عز وجل- أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يرزق ذويهم جميل الصبر والسلوان وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل.
وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم دعمها وتضامنها الكامل مع الجمهورية الجزائر وتونس لتأثرهم بالحرائق. التي وصلت للمناطق الحدودية الملاصقة للجزائر، مجددة الوقوف التام معهما في هذا المصاب الأليم.
كما أعربت دولة الإمارات عن تعازيها وتضامنها مع الجزائر، جراء الحرائق المنتشرة في عدد من الولايات في شرقي البلاد. والتي أدت إلى مصرع وإصابة العشرات.
كما أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية – في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الخميس عن خالص تعازيها. ومواساتها إلى الحكومة الجزائرية وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الجلل، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
كما تقدمت السودان بخالص تعازيها وعميق مواساتها لحكومة وشعب الجزائر في ضحايا الحرائق. التي اندلعت في عدد من ولايات الجزائر، وأدّت إلى عدد من الوفيات والإصابات وخسائر في الممتلكات.
وأعلنت الخارجية السودانية في بيان لها اليوم كامل دعمها و تضامنها مع حكومة وشعب الجزائر. في هذا الحادث الجلل والمصاب الأليم.
كما أكدت ثقتها في قدرة السلطات الجزائرية على معالجة وتجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية. داعية المولى -عز وجل- أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل.