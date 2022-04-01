رئيس الجمهورية يتلقى مكالمة هاتفية من أمير دولة قطر

تلقى، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، مكالمة هاتفية من امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فلقد قدم امير دولة قطر تهانيه بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

أين تمنى للرئيس تبون وللشعب الجزائري، مزيدا من الارتقاء والهناء.

من جانبه قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون شكره لأمير قطر، راجيا له، وللشعب القطري الشقيق، دوام الاستقرار والرخاء.

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هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الجمعة، الشعب الجزائري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وذلك ان اعلنت لجنة الاهلة تعلن غدا السبت اول ايام شهر رمضان في الجزائر.

وبالمناسبة وجه الرئيس تبون خطابا للأمة دعا فيه الجزائريين لإغتنام الشهر الفضيل لتقوية أواصر الأخوة والتضامن فيما بينهم.

كما حث الرئيس تبون التجار بهذه المناسبة إلى عدم الإنسياق للربح السهل وأن يكونوا رحماء بالمواطنين. بالإضافة إلى الإبتعاد عن الإستهلاك المفرط وسوء التبذير.

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تلقى اليوم الرئيس عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية من أخيه عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة. بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل، قدّم فيها تمنياته، للرئيس وللشعب الجزائري دوام الهناء والاستقرار.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية الرئيس تبون بتلقى مكالمة هاتفية من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان.

كما شكر الرئيس تبون نظيره المصري على مشاعره النبيلة، متمنيا له وللشعب المصري الشقيق، المزيد من الخير واليمن والبركات.