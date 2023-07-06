رئيس الجمهورية يثني على جهود سوناطراك لإنجاز مشاريع تحلية مياه البحر

أثنى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على مجهودات مجمع سوناطراك وفروع. (AEC, GCB, ENTP, SARPI, ENAC) من أجل إنجاح هذه المشاريع الحيوية للوطن. والذي يعتبر مكسب عظيم يفتخر به كل الجزائريين.

كما وجه الرئيس تبون، شكره الخاص لكل القائمين على هذه المشاريع.

للإشارة، قام رئيس الجمهورية، بزيارة تفقدية لولايات الجزائر و بومرداس وتيبازة بمناسبة الذكرى الحادية والستين لاستقلال الجزائر. أين أشرف على وضع حجر الأساس لإنجاز مشروع محطتي تحلية مياه البحر فوكة 2 بولاية تيبازة. و راس جنات ببومرداس بطاقة إنتاج 300 ألف متر مكعب يوميا لكل محطة.

وتتكفل بإنجاز المشروع الشركة الجزائرية للطاقة إحدى فروع مجمع سوناطراك في إطار تنفيذ البرنامج التكميلي للسلطات العمومية. لإنجاز خمسة محطات جديدة لتحلية مياه البحر بكل من ولايات وهران، بجاية ،بومرداس، الطارف و تيبازة.