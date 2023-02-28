رئيس الجمهورية.. يجب أن يكون السد الأخضر بمنتجات فلاحية

نوه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بأن إعادة بعث السد الأخضر “فكرة هامة”. “لكن لا شيء يمنع من أن يكون السد الأخضر بمنتجات فلاحية”.

وألقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، كلمة أمام المشاركين في أشغال الجلسات الوطنية للفلاحة.

كما أشار رئيس الجمهورية، إلى أن “استقلالنا مرتبط بالفلاحة أكثر ونوجه عائدات قطاع المحروقات إلى مجالات أخرى”.

وعن مادة القمح، شدد الرئيس تبون، على أنها من الركائز الأساسية للأمن الغذائي في الجزائر. داعيا إلى ضرورة تسيير مردود هذه الشعبة بدقة.

وتتطلع محافظة الغابات ومديرية المصالح الفلاحية بولاية باتنة إلى فتح 515 كلم من المسالك الغابية والريفية وإنجاز 91 بئرا ارتوازية. في آفاق 2030 ضمن مشروع إعادة تأهيل السد الأخضر، الذي سينطلق في 2023.

كما أكدت الإذاعة الوطنية نقلا عن مسؤولا الهيئتين سهيل زعبوبي ومحمد علي مودع، أن فك العزلة وحشد الموارد المائية يعد من أهم العوامل. التي ستساهم في إنجاح العملية بالولاية التي يمتد السد الأخضر فيها عبر 35 بلدية من إجمالي الـ61 التي تحصيها. وتقع 7 بلديات بداخله بنسبة 100 بالمائة وهي تيغانمين وبومقر ونقاوس وسفيان وأولاد سي سليمان وتالخمت وكذا تكوت.

وأردف محافظ الغابات محليا قائلا: “تدعيما لما تم تجسيده في هذا الفضاء إلى حد الآني اقترحنا على الوصاية إنجاز 19 حوضا مائيا”. “مع غرس الأشجار المثمرة والتركيز على الأصناف المقاومة للجفاف وشح الأمطار وتلك الملائمة لمناخ المنطقة ومن بينها التين الشوكي”.

فيما تطرق مدير المصالح الفلاحية إلى اقتراح مصالحه إنجاز 48 حاجزا مائيا وتسجيل عمليات تشجير واسعة النطاق. تمتد على مساحة إجمالية تقدر بـ7.755 هكتارا إلى آفاق سنة 2030.