الرئيس تبون: يجب مراجعة قوانين تسيير البلديات وإعطاء صلاحيات أكبر للمنتخبين
شدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، على ضرورة مراجعة قونين البلديات وإعطاء صلاحيات أكبر للمنتخبين.
وجاءت تصريحات الرئيس تبون في اللقاء الدوري الذي يجمعه مع ممثلي الصحافة الوطنية.
أين أكد أن المنتخبون أقرب إلى مشاكل وانشغالات المواطنين أكثر من الولاة والمسؤولين المُعَينين.
مضيفا بأنه لا معنى لصلاحيات واسعة للمنتخبين من دون امكانيات ولهذا يجب إعادة النظر في قانون الضريبة.
وتابع رئيس الجمهورية في نفس السياق بأن هناك بعض البلديات مساحتها بحجم دولة وليس لديها الإمكانيات لتوظيف حارس واحد.
كما أن هناك قرابة 900 بلدية فقيرة تمويلها من إعانات الدولة، يضيف الرئيس تبون.
وبخصوص موضوع البلديات دائما، أكد هذا الأخير أن هناك قرارات وتصرفات قديمة وتراكمات أثقلت كاهل بعض البلديات.
موضحا بأن هناك بلديات جد فقيرة وأخرى غنية بمواردها يتم تسييرها بنفس القانون، كما أنه سيتم
ورشة لإعادة النظر في طريقة تسيير الجماعات المحلية.
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أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، لقاءً دوريا مع ممثلي الصحافة الوطنية.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية قد تطرق الرئيس تبون من خلال هذا اللقاء إلى العديد من القضايا الوطنية والإقليمية.
هذا وسيٌبث اللقاء سهرة اليوم على الساعة التاسعة عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية.
كما تطرق إلى الفريق الوطني الذي أكد ان له كل الدعم. بالرغم من أن هناك من يحاول تحطيمه. كما كشف رئيس الجمهورية عن وجود جهات تحاول أن تمس معنويات الناخب الوطني بلماضي.
وبخصوص الأمن الداخلي قال ان هناك عناصر داخلية تسخر مواقع إلكترونية لخلق مشاكل للجزائر.
وفي ذات اللقاء كشف هذا الأخير ان التغيير الجذري في قانون البلديات سيعطي صلاحيات أوسع للمنتخبين.
كما تم تسخير الإمكانيات للمنتخبين يجب أن يرافقه مراجع قانون الضريبة.
وعن الوضعية الإجتماعية جدد ذات المتحدث مواصلة الدولة سياسة الدعم والتكقل قائلا: التكفل الاجتماعي سيبقى في الجزائر وهذه رسالة الشهداء.
الرئيس تبون: أتمنى مشاركة الجزائريين بقوة في الانتخابات المحلية إن أرادوا التغيير
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