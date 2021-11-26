الرئيس تبون: يجب مراجعة قوانين تسيير البلديات وإعطاء صلاحيات أكبر للمنتخبين

أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، لقاءً دوريا مع ممثلي الصحافة الوطنية.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية قد تطرق الرئيس تبون من خلال هذا اللقاء إلى العديد من القضايا الوطنية والإقليمية.

هذا وسيٌبث اللقاء سهرة اليوم على الساعة التاسعة عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية.

كما تطرق إلى الفريق الوطني الذي أكد ان له كل الدعم. بالرغم من أن هناك من يحاول تحطيمه. كما كشف رئيس الجمهورية عن وجود جهات تحاول أن تمس معنويات الناخب الوطني بلماضي.

وبخصوص الأمن الداخلي قال ان هناك عناصر داخلية تسخر مواقع إلكترونية لخلق مشاكل للجزائر.

وفي ذات اللقاء كشف هذا الأخير ان التغيير الجذري في قانون البلديات سيعطي صلاحيات أوسع للمنتخبين.

كما تم تسخير الإمكانيات للمنتخبين يجب أن يرافقه مراجع قانون الضريبة.

وعن الوضعية الإجتماعية جدد ذات المتحدث مواصلة الدولة سياسة الدعم والتكقل قائلا: التكفل الاجتماعي سيبقى في الجزائر وهذه رسالة الشهداء.

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