رئيس الجمهورية يجري لقاء مع غوتيريش

أجرى أمسية أمس الثلاثاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.

وحضر اللقاء وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة. بالإضافة كذلك إلى السفير نذير العرباوي مندوب الجزائر في الأمم المتحدة.

ووصل الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس الثلاثاء، إلى الجزائر، للمشاركة كضيف شرف في القمة العربية.

وكان في استقبال الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة.

كما أكد سابقا الأمين العام للأمم المتحدة، اونطونيو غوتيريش، حضوره القمة العربية. مشيدا بالمساهمة الإستثنائية للجزائر في الدبلوماسية العالمية متعددة الأطراف.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن عالمنا يواجه أزمات عديدة ويجب التعاون للمضي قدما. ومن غير المعقول أن تدفع دول بريئة ثمن تغير المناخ الذي تسببت به دول أخرى.

وفي كلمة ألقاها بمناسبة القمة العربية في دورتها الـ 31 بالجزائر، أكد غوتيريش على ضرورة العمل معا بقيم السلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان.

وبمناسبة حضوره كضيف شرفي في القمة العربية دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى تقديم الدعم السخي للامم المتحدة من اجل دعم كل من فلسطين واليمن وسوريا وليبيا ولبنان. كما أن البلدان النامية في كل مكان بحاجة الى مزيد من الدعم. ويمكنكم الاعتماد على منظمة الأمم المتحدة لتحسين العلاقات معكم لتحسين ظروف معيشة الشعوب العربية.

واضاف الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش، أن الحكومات في نصف العالم تقريبا بما فيها حكومات الدول العربية والإفريقية لا تحصل على ما يكفي من تمويل. ولهذا يجب بذل كل ما بوسعنا لنجاح مبادرة البحر الأسود للحبوب لضمان الوصول إلى الدول العربية والافريقية. ويمكنكم الاعتماد على منظمة الأمم المتحدة لتحسين العلاقات معكم لتحسين ظروف معيشة الشعوب العربية.

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