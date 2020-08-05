رئيس الجمهورية يجري مكالمة هاتفية مع نظيره اللبناني

أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، مكالمة هاتفية مع نظيره اللبناني العماد ميشال عون.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فقد جاءت المكالمة الهاتفية للاطمئنان على الأوضاع في لبنان بعد انفجار أمس، وأسفر عن مئات الضحايا وآلاف الجرحى، وأضرار جسيمة.

وقد جدد رئيس الجمهورية بهذه المناسبة لأخيه الرئيس ميشال عون تعازي الجزائر له ولشعبه الشقيق ولعائلات ضحايا الانفجار، وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.

وأكد رئيس الجمهورية لنظيره اللبناني تضامن الجزائر الكامل مع لبنان في هذه المحنة الأليمة، والوقوف إلى جانبه رهن الإشارة لتلبية كل طلباته للتخفيف من وطأة الفاجعة.