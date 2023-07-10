رئيس الجمهورية يجري مكالمة هاتفية مع نظيره المصري

أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، مكالمة هاتفية مع رئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد تبادل الطرفان خلال هذه المكالمة الآراء حول مسائل تهم البلدين الشقيقين، واتفقا على لقاء يجمعهما.

كما تناول الرئيسان قضايا إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك. يضيف المصدر نفسه.

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