رئيس الجمهورية يحدد مهام الأمين العام لوزارة الدفاع

وقع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا، يحدد فيه مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني.

وحسب ما ورد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الصادر اليوم الأربعاء، فقد تم توقيع المرسوم، في 8 أفريل.

وحسب المادة الأولى، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته.

وأوضحت المادة 2، أنه يكّلف الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، تحت سلطة وزير الدفاع الوطني، بالسهر على السير الحسن لهياكل وزارة الدفاع الوطني، باستثاء أركان الجيش الوطني الشعبي.

وزيادة على ذلك، يساعد وزير الدفاع الوطني في إدارة وزارة الدفاع الوطني وتسييرها، بتنشيط الهياكل التابعة لها وتنسيقها ومراقبتها، ويرفع تقريرا عن نشاطاته إلى وزير الدفاع الوطني.

وحسب المادة 3، يمكن الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني الاضطلاع بأية صلاحية و/أو مهمة خاصة قد يسندها إليـه وزيـر الدفــاع الوطني.

وأشارت المادة 4، أنه يخول الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني في حدود صلاحياته، وتحـت سلطــة وزيـر الدفـاع الوطني، الإمضــاء باسم وزير الدفــاع الوطنــي، عــلى جميــع العقود والمقررات بمــا فيهــا القرارات.

وجاء في المادة 5، أنه يحدد تنظيم الأمانة العامة لوزارة الدفاع الوطني وكذا صلاحيات مكوناتها، بقرار من وزير الدفاع الوطني.

كما تلغى من خلال المادة 6 كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.