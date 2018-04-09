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رئيس الجمهورية يدشن توسعة ميترو ساحة الشهداء

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رئيس الجمهورية يدشن توسعة ميترو ساحة الشهداء
بقلم أمينة داودي

أشرف حاليا رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، على تدشين توسعة ميترو الجزائر بين محطتي ساحة الشهداء وعين النعجة.

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