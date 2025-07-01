رئيس الجمهورية يدعو إلى وقف العدوان على قطاع غزة

دعا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى وقف العدوان على قطاع غزة التي تواجه حرب إبادة تستهدف الشعب الفلسطيني الشقيق. الذي يناضل من أجل حقوقه المشروعة لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وفي كلمة له قرأها الوزير الأول نذير العرباوي خلال مؤتمر الأمم المتحدة الـ04 لتمويل التنمية بمدينة إشبيلية الإسبانية. دعا رئيس الجمهورية لتمكين الدول النامية لحوكمة المؤسسات المالية الدولية. وكذا إيجاد إطار عمل أممي لسد ثغرات الديون واقتراح خيارات عملية.