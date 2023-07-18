رئيس الجمهورية يدعو نظيره الصيني لزيارة الجزائر

وجّه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، دعوة لنظيره الصيني، شي جين بينغ لزيارة الجزائر.

بدوره شكر الرئيس شي جين بينغ على هذه الدعوة الكريمة على أن يتم تحديد تاريخ تجسيد هذه الزيارة بالاتفاق بين الجانبين.

وأعرب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن بالغ شكره وتقديره للرئيس الصيني. على ما حظي به والوفد المرافق له من حسن استقبال وكرم الضيافة.

وأعرب عن أطيب تمنياته بالصحة والسعادة للرئيس شي جين بينغ وللشعب الصيني الصديق بالمزيد من التقدم والرقي والرفاه.

كما أشاد الجانب الجزائري بمبادرة الحضارة العالمية التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ. مؤكدا على أهمية التسامح والتعايش والتبادلات والتعلم المتبادل بين الحضارات المختلفة.

كما نوّه الجانب الصيني بالجهود المعتبرة التي تبذلها الجزائر من أجل ضمان حق الدول النامية في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.