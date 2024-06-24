رئيس الجمهورية يزور أجنحة معرض الجزائر الدولي

زار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، عدة أجنحة في معرض الجزائر الدولي، بقصر المعارض الصنوبر البحري، بالجزائر العاصمة.

وجاء ذلك، بعدما أشرف الرئيس تبون، اليوم، على إعطاء إشارة إفتتاح معرض الجزائر الدولي، في طبعته الـ55.

وإستهل رئيس الجمهورية زيارته للمعرض بالجناح التركي، أين استمع إلى عروض حول مختلف الشركات التركية المشاركة في المعرض.

كما وقف رئيس الجمهورية بجناح دولة فلسطين، أين تلقى شروحات حول الصناعات الفلسطينية لشركة “جالا” لصناعة الأدوية المؤسسة سنة 1944.

وتلقى رئيس الجمهورية أيضا، شروحات حول المستشفى العسكري الميداني التابع لوزارة الدفاع الوطني المنصوب بساحة قصر المعارض.

كما تلقى الرئيس تبون، شروحات في مؤسسة تطوير صناعة السيارات التابعة لمديرية الصناعات العسكرية لوزارة الدفاع الوطني.

وطاف رئيس الجمهورية بجناح وزارة الدفاع الوطني وتوقف عند مؤسسة البناءات الميكانيكية خنشلة وجديد هذه السنة البندقيات القناصة صناعة جزائرية. كما زار رئيس الجمهورية جناح المؤسسات الناشئة.