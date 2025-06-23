رئيس الجمهورية يزور جناح وزارة الدفاع بمعرض الجزائر الدولي

زار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، جناح وزارة الدفاع الوطني بمعرض الجزائر الدولي، الذي أشرف على انطلاقه، اليوم الإثنين، بقصر المعارض بالصنوبر البحري.

وتلقى الرئيس تبون، شروحات حول مختلف الصناعات العسكرية والهياكل الانتاجية للجيش الوطني الشعبي.

كما تلقى رئيس الجمهورية، رفقة الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، شروحات مفصلة حول مديرية الصناعات العسكرية.

ووقف رئيس الجمهورية، على جناح مؤسسة البناءات الميكانيكية للجيش الوطني الشعبي بخنشلة.

كما زار رئيس الجمهورية، جناح مجمع ترقية الصناعات الميكانيكية لوزارة الدفاع الوطني.

وتلقى الرئيس تبون، شروحات مفصلة بجناح قيادة القوات البحرية. ووقف بعد ذلك، بجناح المؤسسة المركزية لتجديد عتاد الإشارة بالناحية العسكرية الأولى.

كما زار رئيس الجمهورية، جناح الديوان الوطني للمواد المتفجرة لوزارة الدفاع الوطني، واطلع على حصيلة عمل ونشاط الديوان.