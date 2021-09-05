رئيس الجمهورية يستحدث مناصب مبعوثين خاصين بالعمل الدولي وهذه مهامهم

قرر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، استحداث مناصب مبعوثين خاصين للجزائر مكلفين بالعمل الدولي لشحذ الجهاز الدبلوماسي الجزائري. وتعزيز قدرته على التفاعل والتأثير، وكذا مضاعفة حضور الجزائر على الساحتين الإقليمية والدولية.

وسيتم تكليف المبعوثين بقيادة العمل الدولي للجزائر حول 7 محاور، تتعلق بجهود أساسية تعكس مصالح الجزائر وأولوياتها. وذلك تحت السلطة المباشرة لوزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة.

تكليف عمار بلاني بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي

وقد تم تكليف عمار بلاني، بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي.

وشغل عمار بلاني عدة مناصب كسفير للجزائر كان آخرها لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. كما سبق له أن تقلد منصب الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية.

أحمد بن يمينة مسؤولا عن قضايا الأمن الدولي

أما أحمد بن يمينة، فسيكون مسؤولا عن قضايا الأمن الدولي.

وتقلد بن يمينة عدة مناصب بصفته سفيرا للجزائر تواليا في كل من باكستان وبريطانيا العظمى واليونان والمملكة المغربية.

بوجمعة ديلمي مكلفا بالقضايا الإفريقية..

سيكون بوجمعة ديلمي مكلفا بالقضايا الإفريقية، خصوصا المسائل الجيوستراتيجية في منطقة الساحل والصحراء. إضافة إلى رئاسة لجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.

وقد أشرف بوجمعة ديلمي، على سفارات الجزائر في عواصم دبلوماسية متعددة الأطراف مهمة. لاسيما في أديس أبابا وجنيف، وكذلك في طوكيو.

تكليف طاوس حدادي جلولي بملف الجالية الوطنية المقيمة في الخارج

واشتغلت طاوس حدادي جلولي رئيسة لديوان كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية في الخارج. وعملت لفترة طويلة على ملف العلاقات الجزائرية-الفرنسية، ليتم بعدها تعيينها سفيرة للجزائر لدى رومانيا.

نور الدين عوام مكلف بملف الدول العربية

وتم تكليف نور الدين عوام بملف الدول العربية. حيث شغل منصب الأمين العام السابق لوزارة الشؤون الخارجية. ويشتغل حاليا منصب سفير الجزائر لدى ألمانيا. كما سبق له أن كان سفيرا في أديس أبابا لدى الاتحاد الأفريقي.

ليلى زروقي مشرفة على الشراكات الدولية الكبرى

ليلى زروقي لديها حياة مهنية طويلة كموظفة دولية، حيث تُوجت بتعيينها نائبة للأمين العام للأمم المتحدة. ورئيسة لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (MONUSCO).

وأبانت زروقي خلال مسيرتها الوطنية في سلك القضاء عن ميزات إنسانية ومهنية ذات قيمة عالية. ما جعل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يختارها كمشرفة على الشراكات الدولية الكبرى.

عبد الكريم حرشاوي مكلف بالدبلوماسية الاقتصادية..

وفي ما يتعلق بعبد الكريم حرشاوي، فقد تولى هذا الأخير في السابق منصب وزير المالية ثم وزيرا للتجارة. ويتمتع حرشاوي بكفاءة كبيرة حيث يعتبر خبيرا في المؤسسات الاقتصادية والمالية والتجارية الدولية.