رئيس الجمهورية يستذكر هذا الموقف لبومدين: “قالهم ألعبوا مع نتاجكم”

استذكر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حادثة للرئيس الراحل هواري بومدين، عند قيامه بتدشين إحدى القرى.

وأورد الرئيس تبون، في كلمة له خلال لقاء الحكومة مع الولاة اليوم الأربعاء: “عندما وصل الزعيم الراحل بومدين لإحدى القرى من أجل تدشينها، وضعو له الأشجار في الطريق، فقام بنزع الأشجار قائلا: ألعبو مع نتاجكم”.

وأضاف رئيس الجمهورية: “السينما هاذي انتهت، المواطن لا يريد المعجزات، بل يطلب حل مشاكله فقط”.

وحذر الرئيس تبون، من مواصلة الخطاب السلبي للعصابة قائلا: “هذه التصرفات تخريب في تخريب في تخريب، حذاري وحذاري وحذاري، اللعب هذا ينتهي”.

وأمر رئيس الجمهورية الولاة، بالتكفل بالقرى والمداشر، وبكل متطلباتهم.

وطلب الرئيس تبون، توفير صهاريج المياه، للمناطق التي لا يمكن تزويدها بالمياه الصالحة للشرب لبعد القنوات، حتى لا يذهب الأطفال لجلب المياه على ظهر الحيوانات قائلا: ” يجب القضاء على هذه المناظر البشعة”.

كما أمر رئيس الجمهورية، بتوفير أجهزة الطاقة الشمسية، للمناطق التي ليست مزودة بالكهرباء”.

مؤكدا أن المسؤولين الذين تم توقيفهم، تمت إحالتهم للتحقيق.

وحث الرئيس تبون المسؤولين على العمل والمبادرة في التكفل بانشغالات المواطنين قائلا: ” بدل التردد والانتظار يجب أن تحل الاستباقية والمبادرة، وبدل التقارير المزيفة والتصريحات الكاذبة والحقائق المشبوهة، وخيانة الأمانة التي تضرب مصداقية الدولة في الصميم، يجب أن تسود الصراحة وروح المسؤولية والشجاعة حتى لا تبنى قراراتنا على الباطل والمغلطات”.

وأضاف رئيس الجمهورية: “من غير المعقول أن نطمع باحترام المواطنين بالنظرة القديمة، وكأن شيئا لم يحدث في العامين الماضيين”.