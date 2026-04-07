رئيس الجمهورية يستقبل الوزير الأول الموريتاني

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الوزير الأول للجمهورية الإسلامية الموريتانية، المختار ولد أجاي والوفد المرافق له.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، حضر اللقاء، بوعلام بوعلام مدير ديوان رئاسة الجمهورية. وأحمد عطاف وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية. وعمار عبة مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلف بالشؤون الدبلوماسية. وأمين صيد سفير الجزائر لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

