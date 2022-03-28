رئيس الجمهورية يستقبل رئيس إستثمارات آسيا وإفريقيا في جهاز قطر للإستثمار
إستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون صبيحة اليوم الإثنين، الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني رئيس إستثمارات آسيا وإفريقيا في جهاز قطر للإستثمار.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية فقد إستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمقر الرئاسة. الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني رئيس إستثمارات آسيا وإفريقيا في جهاز قطر للإستثمار. ورئيس مجلس إدارة مجموعة أوريدو للإتصالات.
وأضاف البيان، أن اللقاء جرى بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف.
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رئيس الجمهورية يستقبل وزير خارجية جمهورية بورندي
استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، سابقا وزير الشؤون الخارجية والتعاون للتنمية بجمهورية بورندي، أبرت شينجيرو، بمقر الرئاسة.
وحسب بيان للرئاسة، فقد حضر الاستقبال كل من وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، ومدير ديوان الرئاسة عبد العزيز خلف .
هذا وقام وزير الشؤون الخارجية والتعاون للتنمية بجمهورية بورندي، ألبرت شينجيرو، بزيارة إلى الجزائر، خلال الفترة الممتدة ما بين 16 و18 مارس 2022.
الرئيس تبون يستقبل رئيس مجلس الوزراء وزير داخلية قطر
إستقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، سابقا رئيس مجلس الوزراء وزير داخلية قطر، خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني. الذي أدى له زيارة مجاملة.
من جهته، عبر أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، عن فخره واعتزازه بالعلاقات الأخوية التي تربط الجزائر وبلاده.
وغرد الأمير تميم بن حمد آل ثاني على تويتر “نعتز في قطر بعلاقاتنا الأخوية مع الأشقاء في الجزائر. وأعمل مع أخي فخامة الرئيس عبد المجيد تبون على رفع مستوى التعاون المشترك بما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين. كما ناقشنا اليوم العمل العربي المشترك وسبل تعزيزه وتفعيله في مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والأمة العربية”.
وقد أشرف كل من الرئيس تبون عبد المجيد تبون، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على التوقيع على 4 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين. وجاء ذلك، على هامش الزيارة التي يقوم بها الرئيس عبد المجيد تبون، إلى قطر.