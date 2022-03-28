رئيس الجمهورية يستقبل رئيس إستثمارات آسيا وإفريقيا في جهاز قطر للإستثمار

إستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون صبيحة اليوم الإثنين، الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني رئيس إستثمارات آسيا وإفريقيا في جهاز قطر للإستثمار.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية فقد إستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمقر الرئاسة. الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني رئيس إستثمارات آسيا وإفريقيا في جهاز قطر للإستثمار. ورئيس مجلس إدارة مجموعة أوريدو للإتصالات.

وأضاف البيان، أن اللقاء جرى بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف.

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استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، سابقا وزير الشؤون الخارجية والتعاون للتنمية بجمهورية بورندي، أبرت شينجيرو، بمقر الرئاسة.

وحسب بيان للرئاسة، فقد حضر الاستقبال كل من وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، ومدير ديوان الرئاسة عبد العزيز خلف .

هذا وقام وزير الشؤون الخارجية والتعاون للتنمية بجمهورية بورندي، ألبرت شينجيرو، بزيارة إلى الجزائر، خلال الفترة الممتدة ما بين 16 و18 مارس 2022.

الرئيس تبون يستقبل رئيس مجلس الوزراء وزير داخلية قطر