رئيس الجمهورية يستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد دبيبة. على هامش أشغال القمة السادسة للدول المصدرة للغاز في الدوحة.

كما أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، محادثات مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إبراهيم رئيسي. على هامش أشغال القمة السادسة للدول المصدرة للغاز في الدوحة.

وسمح اللقاء ببحث آليات توطيد العلاقات الثنائية وبحث سبل تعزيزها. وحضر اللقاء كل من وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة. وسفير الجزائر لدى قطر.

للتذكير، يشرع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ابتداء من اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية إلى دولة الكويت تدوم يومين.

وتهدف الزيارة إلى توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز أواصر الأخوة المتأصلة بين الشعبين الشقيقين.

وقد شرع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في زيارة إلى قطر دامت يومين. تم خلالها توقيع عديد الاتفاقيات.

أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عن تنظيم القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر.

وقد صرح الرئيس تبون خلال إنطلاق أشغال القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بقطر : “أتمنى وسيكون من دواعي سروري استقبالكم بالجزائر، بمناسبة انعقاد القمة المقبلة إن شاء الله”.

وبهدف تعزيز دور الدول المصدرة للغاز للحفاظ على مصالحها، دعا رئيس الجمهورية إلى “فتح حوار مع الدول المستهلكة التي اعتمدت الغاز كمحرك مهم وأساسي لتقدم اقتصادها”.

ودعا رئيس الجمهورية إلى ضرورة البحث عن أفضل الطرق والوسائل لضمان أفضل مكانة للغاز الطبيعي في الأنظمة الطاقوية وتثمين قيمته في الأسواق الدولية.

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