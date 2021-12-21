رئيس الجمهورية يستقبل سفيري باكستان واليونان

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء، سفيري جمهورية باكستان واليونان عقب انتهاء مهامها بالجزائر.

و جاء في بيان للرئاسة، فقد استقبل،اليوم الرئيس تبون، كلا من سفير جمهورية باكستان الإسلامية، عطا المنيم شاهد.

بالاضافة الى سفيرة جمهورية اليونان، نايك ايكاتيريني كوتراكو،عقب انتهاء مهامهما بالجزائر.

وحسب ذات البيان، فقد “حضر المراسم، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلف.”

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