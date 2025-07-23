رئيس الجمهورية يستقبل من قبل رئيسة الوزراء الايطالية

إستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، من قبل رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني بقصر كيجي.

خصّ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أيضا باستقبال رسمي من طرف نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا.

مراسم الاستقبال الرسمي لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون جرت بالقصر الرئاسي “كورينالي” وفقا للأعراف والتقاليد الإيطالية. حيث تم الاستماع الى النشيدين الوطنيين للبلدين واستعراض فرقة من الحرس الجمهوري الإيطالي أدت له التحية الشرفية.

وكان الرئيس تبون قد حلّ أمس الثلاثاء، بالعاصمة الإيطالية روما على رأس وفد هام في زيارة رسمية تكتسي أهمية بالغة في تمتين أواصر الصداقة التاريخية وتعزيز العلاقات الثنائية في عديد المجالات بين البلدين الصديقين.

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