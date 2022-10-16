رئيس الجمهورية يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني

أبرز رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، التقدم الملحوظ في انجاز البرامج المرسومة. خاصة من حيث تكييف النصوص القانونية مع المبادئ الدستورية.

كما قال الرئيس تبون خلال إشرافه على افتتاح السنة القضائية 2022-2023، “إننا نتطلع خلال هذه السنة القضائية إلى تسريع وتيرة العمل”. “بشكل يتماشى والمعطيات الاقتصادية الجديدة”.

ودعا، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في تصريح سابق، إلى الإسراع في تنصيب المحاكم التجارية. وكذا إصدار القوانين المساهمة في تأمين مناخ الأعمال.

كما اغتنم، الرئيس تبون فرصة إشرافه على افتتاح السنة القضائية 2022-2023، ليؤكد على العمل التشريعي.

وقال الرئيس تبون، إن حسن أداء القضاء وشعور المواطن بالاطمئنان لا ينبع فقط من جودة القوانين. تابعا “ولكن من تطبيقها بعدالة وشفافية على نحو يحمي حقوق الأفراد”. مضيفا “لابد من التوصل إلى آليات فعالة لحل النزاعات بين الأفراد”.

وأكد الرئيس الأول للمحكمة العليا، الطاهر ماموني، اليوم الأحد، أن الجزائر كانت و لا تزال منبرا للحقوق والحريات.

كما أشار ماموني، على هامش افتتاح السنة القضائية 2022-2023، إلى أن إشراف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على الافتتاح، يعد فخرا كبيرا.

في حين، أشار ماموني إلى أن السنة الماضية عرفت تنصيب المجلس الأعلى للقضاء. كهيئة دستورية تحمي القاضي المتقاضي والمجتمع.

وقال الطاهر ماموني، اليوم الأحد، إن النشاط القضائي عرف زيادة بـ77 ألف طعن. مشيرا إلى أن نسبة الفصل فيها كانت جد معقولة.

كما تابع ماموني على افتتاح السنة القضائية 2022-2023، أن المحكمة العليا هي الواجهة الأساسية الضامنة والساهرة على احترام القانون. مضيفا “لقد تم إعداد برامج عمل لتحديد المهام الدستورية وضبطها سعيا لبناء دولة الحق والقانون”.