رئيس الجمهورية يستقبل نظيره الكيني بمقر إقامته في باري الإيطالية

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، بمقر إقامته في باري الإيطالية. رئيس جمهورية كينيا وليام روتو.

وقد حل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس الخميس، بدولة ايطاليا للمشاركة في قمة مجموعة السبع للمصنعين الكبار في العالم.

وتنعقد قمة المجموعة السبع في باري الإيطالية من 13 إلى 15 جوان الجاري.

وتأتي مشاركة الرئيس تبون في القمة، بعد دعوة وجهتها له رئيسة مجلس وزراء جمهورية إيطاليا جورجيا ميلوني،