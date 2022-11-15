رئيس الجمهورية يستقبل وزيرة خارجية سلوفينيا

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، نائب الوزير الأول، وزيرة الشؤون الخارجية لدولة سلوفينيا، كانيا فايون.

وحضر الاستقبال الذي جرى بمقر رئاسة الجمهورية، كل من وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة. مدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلف، ووزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب.

للتذكير، وقعت اليوم الثلاثاء، الشركة الوطنية للمحروقات “سوناطراك” عقدا لشراء وبيع الغاز الطبيعي مع شركة جيوبلن السلوفينية. وهذا لتزويد سلوفينيا بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب الغاز الذي يربط الجزائر بإيطاليا. وذلك لمدة ثلاث سنوات، اعتبارا من شهر جانفي 2023.

كما تسمح هذه الاتفاقية لسوناطراك، باسترداد حصتها بالسوق السلوفينية، التي كانت قد مونتها بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب نقل الغاز أنريكو ماتيي بين 1992 و2012. والمساهمة في تلبية طلب السوق الأوروبية من الغاز الطبيعي.

في حين، أشار بيان سوناطراك، إلى أن الاتفاقية الموقعة اليوم، والتي توجت المناقشات المثمرة بين الشركتين، تعبّر عن المستوى المتميز. لتعاونهما وتبرز رغبتهما المشتركة في تمتين علاقتهما على المدى البعيد. كما تعزز هذه الاتفاقية دور الجزائر كمورد موثوق للسوق الأوروبية على المدى الطويل.