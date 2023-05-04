رئيس الجمهورية يستقبل وزيرة خارجية ليبيا

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون اليوم الخميس، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش.

وجدد رئيس الجمهورية خلال اللقاء تأكيده على موقف الجزائر الداعم لوحدة ليبيا. مؤكدا على أهمية توطيد أواصر التعاون؛ لتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين.

بدورها ثمنت الوزيرة نجلاء المنقوش موقف الجزائر المحوري والإيجابي في القضية الليبية. التي تعكس عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين.

وبحث الجانبان أيضا سبل التعاون والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك على عدة أصعدة وأخر مستجدات الأزمة السودانية.