رئيس الجمهورية يستقبل وزير الخارجية الكرواتي

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، وزير الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية لجمهورية كرواتيا، جوردان جرليك رادمان.

هذا وحل وزير الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية لجمهورية كرواتيا بالجزائر، في زيارة تدوم ليومين.

لعمامرة يعقد جلسة عمل مع نظيره الكرواتي

وعقد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، أمس السبت، جلسة عمل مع وزير الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية الكرواتي جوردان جرليك رادمان. الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر تدوم يومين. وتطرق الطرفان إلى بحث سبل وآليات تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك. وستتوسع المباحثات بين الطرفين إلى وفدي البلدين. كما سيتم عقد منتدى للأعمال بين البلدين قصد بحث فرص توسيع الشراكة الاقتصادية والتجارية بين الجزائر وكرواتيا. على هامش هذه الزيارة. وتم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية لوزارة الشؤون الخارجية والأكاديمية الدبلوماسية لوزارة خارجية كرواتيا. طالع أيضا: تعميق التفاهم السياسي وتعزيز الجهود محور محادثات لعمامرة ونظيره الكرواتي تعميق التفاهم السياسي وتعزيز الجهود محور محادثات لعمامرة ونظيره الكرواتي