رئيس الجمهورية يشارك في المؤتمر القاري حول التعليم والشباب وقابلية التوظيف بنواكشوط

انطلقت اليوم الثلاثاء، أشغال المؤتمر القاري حول التعليم والشباب وقابلية التوظيف بقصر المؤتمرات “المرابطون” بنواكشوط عاصمة الجمهورية الاسلامية الموريتانية الشقيقة،بمشاركة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

ويشارك الرئيس تبون في هذا المؤتمر المنظم تحت شعار ” افريقيا متعلمة مؤهلة للقرن 21.. إقامة انظمة تعليمية لزيادة الجودة. والملاءمة والولوج الى التعلم الشامل مدى الحياة في افريقيا”، إلى جانب عدة قادة ورؤساء دول إفريقية.

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