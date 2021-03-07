رئيس الجمهورية يشدد على ابعاد المال بكل أشكاله لاسيما الفاسد منه عن العملية الانتخابية

شدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، على ابعاد المال بكل أشكاله لاسيما الفاسد منه عن العملية الانتخابية.

وذلك في كل مراحلها، تجسيدا لمبدأ تكافؤ الفرص والحظوظ بين المترشحين.

وجاء هذا القرار على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأحد الذي ترأسه رئيس الجمهورية.

والذي خصص لدراسة مشروع أمر يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

ومشروع أمر يعدل ويتمم الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 13 فيفري 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان.

كما أكد الرئيس تبون على ضرورة أخلقة الحياة السياسية، بسدّ كل منافذ المحاولات أمام تلاعبات كرّسها قانون الانتخابات السابق.

بالإضافة الى ضرورة الاعتماد على محافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين من ولايات المترشحين نفسها من أجل مراقبة مالية دقيقة لمصادر التمويل.

كما يجب التحديد الدقيق لمفهوم وعناصر ومراحل الحملة الانتخابيةـ والابتعاد عن استغلال الأوضاع الاجتماعية للمواطنين أثناء الحملات الانتخابية في مظاهر تجاوزها وعي المواطنين.