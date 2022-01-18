رئيس الجمهورية يشرع في زيارة إلى مقر وزارة الدفاع الوطني

يشرع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، بزيارة إلى مقر وزارة الدفاع الوطني. كما سيعقد الرئيس تبون اجتماعا بمقر الوزارة.

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وكان رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، في 2020 قد قام بزيارة إلى مقر وزارة الدفاع الوطني.

وألقي رئيس الجمهورية خطابا بث الى جميع قيادات القوات وقادة النواحي العسكرية الستة والوحدات الكبرى والمدارس العليا.

وكان في استقبال رئيس الجمهورية خلال هذه الزيارة الثالثة من نوعها، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة.

وقد استمع رئيس الجمهورية في البداية إلى النشيد الوطني. وقدمت له تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي التشريفات العسكرية.

وإثر ذلك، حيا رئيس الجمهورية مستقبليه وهم قائد الحرس الجمهوري. والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، وقادة القوات والدرك الوطني.

كما كان في استقبال الرئيس تبون قائد الناحية العسكرية الأولى، والمراقب العام للجيش. ورؤساء الدوائر بوزارة الدفاع الوطني، وأركان الجيش الوطني الشعبي.

وتلقى الإثنين رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة مكالمة هاتفية من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

الرئيس تبون عبر خلال المكالمة الهاتفية عن دعمه ومساندته المطلقة للنـاخب الوطني جمال بلماضي وكل لاعبي المنتخب.

وتأتي هاته المكالمة الهاتفية بعد خسارة الخضر أمام غينيا الإستوائية أمس الأحد وتعقد مأموريتهم في التأهل.