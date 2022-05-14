رئيس الجمهورية يشرع في زيارة الى تركيا غدا الأحد

يشرع رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، غدا الاحد في زيارة دولة الى تركيا، تدوم لثلاثة أيام بدعوة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وجاء في بيان للرئاسة:”بدعوة من أخيه، السيد رجب طيب أردوغان، رئيس جمهورية تركيا الشقيقة يشرع، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، غدا الأحد، في زيارة دولة، إلى تركيا، تدوم ثلاثة أيام.”

وأضاف البيان:”وسيكون للسيد الرئيس، محادثات مع أخيه رئيس جمهورية تركيا، تتمحور حول العلاقات الثنائية بين الجزائر وتركيا، وسبل دعمها وتعزيزها، بما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين الشقيقين ، بالإضافة إلى قضايا إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك.”

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