رئيس الجمهورية يشرف على افتتاح معرض الجزائر الدولي بقصر المعارض

وصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، زوال اليوم الثلاثاء، إلى قصر المعارض الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة، للإشراف على افتتاح معرض الجزائر الدولي.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، أشرف رئيس الجمهورية، على فعاليات إفتتاح الطبعة الـ54 لمعرض الجزائر الدولي، والذي جاء تحت شعار “الجزائر: نظرة جديدة وآفاق جديدة”.

وكان في استقبال رئيس الجمهورية بقصر المعارض، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان. ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، ووزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني.

وحيا رئيس الجمهورية أعضاء من الحكومة وممثلين عن السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر. الذين حضروا مراسم افتتاح فعاليات معرض الجزائر الدولي.

وسيشهد المعرض والذي يستمر إلى غاية 25 جوان الجاري، مشاركة نحو 640 عارضا وطنيا وأجنبيا.

وستكون ايطاليا ضيف شرف الطبعة الجديدة لهذا الحدث الاقتصادي الهام المنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية.

كما سيفتح المعرض الدولي أجنحته لـ473 مؤسسة جزائرية و165 مؤسسة أجنبية تمثل ثلاثين بلدا.

ويتعلق الأمر بتركيا وبيلاروسيا والأردن وألمانيا والكاميرون وسوريا وكوبا وفرنسا والسنغال وباكستان. وإيطاليا وإيران وغانا وتونس ومالي وفلسطين وفيتنام والبرازيل وبنغلاديش والنيجر وموريتانيا.

وكذا الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وموزنبيق وكينيا وأذربيجان وتنزانيا وليبيا ومصر. أما الصين وروسيا فتشاركان بأجنحة فردية.

وستكون إيطاليا وهي ضيف شرف المعرض ممثلة بـ13 مؤسسة عارضة.

فيما سيشارك 473 عارضا وطنيا موزعين على 157 مؤسسة عمومية و 316 مؤسسة خاصة. تنشط في الصناعات الالكترونية والكهربائية والتجهيزات الكهرومنزلية. والصناعات الغذائية والخدمات والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والميكانيك والصناعة التقليدية والبناء والاشغال العمومية.

كما ستشارك وزارة الدفاع الوطني في هذا المعرض بنحو 15 مؤسسة على مساحة تقدر ب 3068 م2.

جدير بالذكر أن المعرض يدوم ستة أيام و يفتتح أبوابه يوميا من الساعة الـ11 الى الساعة 19 مساء، ببرنامج ثري بالنشاطات.