رئيس الجمهورية يشهد على أداء اليمين الدستورية للسفيرة ماري أنطوانيت روز كواتر

شهِد رئيس الجمهورية بصفته رئيسا لمنتدى دول وحكومات الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء، على أداء اليمين للسفيرة ماري أنطوانيت روز كواتر مديرة تنفيذية جديدة للأمانة القارية للآلية الإفريقية

وهنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون السفيرة على هذا التعيين وقال:” أهنئكم على هذا التعيين ويشرفني أن أشهد أداءكم اليمين كمديرة تنفيذية جديدة للأمانة القارية للألية الإفريقية”.

وتابع الرئيس تبون قائلا:” تجمعنا اليوم هذه المناسبة السعيدة لنقف معا متحدّين في التزامنا بدعم قيم الحكم الرشيد والشفافية في جميع أنحاء قارتنا الإفريقية”. وبفضل قيادتكم وتفانيكم نحن على ثقة من أن آليتنا ستستمر في الإزدهار وإحداث تأثير إيجابي على حياة شعوب القارة”

وأكد رئيس الجمهورية دعمه المطلق للألية الإفريقية..”أتمنى أن تغتنم الفرصة بشغف وعزيمة خاصة وأنكم تحضون بدعمي وبالدعم الكامل من جميع رؤساء الدول وحكومات آليتنا.. فلنعمل يد بيد من أجل مستقبل أفضل لإفريقيا”