رئيس الجمهورية يصل إلى سلطنة عمان

وصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى المطار الدولي بالعاصمة مسقط قادما من جمهورية مصر العربية.

وكان في استقبال الرئيس بالمطار جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم. حيث سيشرع رئيس الجمهورية في زيارة دولة إلى سلطنة عمان الشقيقة. والتي تندرج في إطار تعزيز أواصر الأخوة والتعاون والتشاور بين البلدين.

وأنهى الرئيس تبون زيارة العمل والأخوة التي قام بها إلى مصر وتوجه إلى سلطنة عمان. حيث غادر صبيحة اليوم الإثنين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون جمهورية مصر الشقيقة. وكان في توديعه بمطار القاهرة الدولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.