رئيس الجمهورية يعزي أسرة المجاهد اللواء المتقاعد محمد علاق

قدم رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون اليوم الجمعة، تعازيه لأسرة المجاهد اللواء المتقاعد محمد علاق.

وجاء في رسالة التعزية:”رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون يتقدم اليوم بتعازيه الخالصة لأسرة المجاهد اللواء المتقاعد محمد علاق، وكافة أفراد الجيش الوطني الشعبي.”

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كما و بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تنقل اليوم مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالعلاقات الخارجية، عبد الحفيظ علاهم. الى بيت شهيد الواجب الوطني عون الشرطة خديم محمد، لتقديم واجب العزاء.

أين قدم عبد الحفيظ علاهم تعازي رئيس الجمهورية لعائلة شهيد الواجب “محمد خديم”. بالإضافة ذلك منح الرئيس تبون العائلة شهيد الواجب سكن إجتماعي. وايضا منحة مالية قدرت بـ 100 مليون سنتيم.

وكان رئيس الجمهورية، أمس الأربعاء، عزى بأخلص التعازي وأصدق مشاعر المواساة عائلة الفقيد عون الشرطة. خديم محمد، شهيد الواجب الذي توفي أمس بغليزان نتيجة حادث أثناء تأدية مهامه.

كما أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، عن وفاة عون الشرطة خديم محمد، التابع لأمن دائرة زمورة ولاية غليزان. صباح يوم الثلاثاء، بعد تعرضه أثناء تأدية مهامه مساء أمس الاثنين. إلى حادثة دهس من طرف سائق شاحنة.

وعلى ذلك تم توقيف سائق الشاحنة المتهور. البالغ من العمر 22 سنة، من قبل مصالح أمن ولاية غليزان. والتحقيق في هذه الحادثة مفتوح تحت إشراف السلطات القضائية المختصة.

وحسب بيان النيابة العامة لدى محكمة غليزان الحادث يعود إلى رفض سائق الشاحنة الامتثال لأمر التوقيف من طرف أفراد شرطة المرور.

على مستوى مفترق الطرق حي قدوري ببلدية زمورة. ليقوم بصدم الضحية وسحبه مسببا له إصابات بليغة. تم نقله على جناح السرعة إلى مستشفى غليزان، أين لفظ أنفاسه الأخيرة صباح اليوم.