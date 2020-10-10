رئيس الجمهورية يعزي عائلات ضحايا انفجار البيض ويوفد 3 وزراء لمكان الحادث

قدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، تعازيه لعائلات ضحايا انفجار الغاز في البيض.

وأمر رئيس الجمهورية كل من وزير الداخلية ووزير الصحة ووزير الطاقة بالتنقل فورا إلى عين المكان للوقوف على مخلفات الحادث.

وخلف انفجار قوي للغاز، وقع على 13:40 دقيقة داخل أحد المنازل بالرقاصة في البيض، وفاة 4 أشخاص وتدمير بنايتين كليا.

وحسب مديرية الحماية المدنية للبيض، تم انتشال 4 قتلى من تحت الأنقاض، و10 جرحى لهم إصابات متفاوتة الخطورة.

وأضاف ذات المصدر، أن الانفجار سببه تسرب للغاز في أحد المنازل، ولا تزال عملية الإنقاذ متواصلة.

وقد أصيب 10 أشخاص آخرين في هذا الحادث.

كما خلف هذا الحادث، تسجيل انهيار كلي لـ3 بنايات، وانهيارات جزئية في 6 بنايات أخرى.