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الوطني

رئيس الجمهورية يعزي عائلة الفقيد المجاهد لزرق لحسن

بقلم أسماء.ع
رئيس الجمهورية يعزي عائلة الفقيد المجاهد لزرق لحسن
رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون
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قدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، تعازيه الخالصة، لعائلة المجاهد البروفيسور لزرق لحسن.

وكتب رئيس الجمهورية، في تغريدة رسمية له، ” تعازيّ الخالصة لعائلة المجاهد، البروفيسور لزرق حسان، ولكل رفقائه أب الجامعة الجزائرية”.

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وتابع الرئيس تبون، “قطب من أقطابها الوطنيين الأكفاء، وأول مدير لجامعة وهران.رحم الله الفقيد. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

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