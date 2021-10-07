رئيس الجمهورية يعزي عائلة الفقيد المجاهد لزرق لحسن
بقلم أسماء.ع
قدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، تعازيه الخالصة، لعائلة المجاهد البروفيسور لزرق لحسن.
وكتب رئيس الجمهورية، في تغريدة رسمية له، ” تعازيّ الخالصة لعائلة المجاهد، البروفيسور لزرق حسان، ولكل رفقائه أب الجامعة الجزائرية”.
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وتابع الرئيس تبون، “قطب من أقطابها الوطنيين الأكفاء، وأول مدير لجامعة وهران.رحم الله الفقيد. إنا لله وإنا إليه راجعون”.
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