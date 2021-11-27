رئيس الجمهورية يعزي في وفاة اللواء رشيد لعلالي

قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعازيه لعائلة المرحوم اللّواء رشيد لعلالي الذي وافته المنية أمس الجمعة، عن عمر ناهز 73 سنة.

وجاء في تعزية رئيس الجمهورية:” تلقيت ببالغ التأثر، نبأ انتقال المرحوم رشيد لعلالي إلى رحمة الله. وفي هذه اللحظات التي نودع فيها بحسرة أحد أولئك الذين أخلصوا للوطن، وهم يؤدون مهامهم في صفوف الجيش الوطني الشعبي. سليل جيش التحرير الوطني، وإذ نستحضر بتقدير خصال الفقيد الذي استحق بجدارة شرف الانتماء إلى المؤسسة العسكرية. متدرجا في الرتب، متفانيا فيما أوكل إليه من مهام ومسؤوليات عسكرية”.

كما ختم الرئيس تبون رسالة التعزية قائلا: “أتقدّم إليكم بأخلص التعازي وأصدق مشاعر المواساة. داعيا الله عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة، ويلهمكم جميل الصبر والسلوان”.

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قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الصلاحيات التي يطالب بها رؤساء البلديات يجب أن يقابلها امكانيات مادية ومعنوية.

وأضاف رئيس الجمهورية على هامش الإدلاء بصوته الإنتخابي رفقة عائلته، في مدرسة احمد عروة في بوشاوي بالعاصمة. كما أنه لا يمكن منح صلاحيات مطلقة لرؤساء البلديات للتصرف في أموال الخزينة العمومية. خاصة وأن الخزينة العمومية لها قوانين خاصة في تسيير الأموال وصرفها.

على رؤساء البلديات خلق ثروة خارج أموال الخزينة العمومية

كما أشار رئيس الجمهورية،إلى أنه على رؤساء البلدية، أن يخلقوا ثروة خارج أموال الخزينة العمومية للتمكن من التصرف فيها واستغلالها في إطار ماتسمح به القواعد العامة للتسيير المالي والإداري.

وكشف في ذات السياق، أن الجزائر موحدة ولا وجود لدولة داخل دولة. مؤكدا في ذات السياق، أن هذه هي آخر محطة لبناء دولة عصرية. وكذلك بناء دولة مبنية بسواعد أبنائها إختارو مسؤوليهم.

كما أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أنه سيتم بناء دولة قوية اقتصاديا في كنف الديمقراطية وحرية للمواطنين.

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