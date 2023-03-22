رئيس الجمهورية يعزي في وفاة المناضلة مونيك هيرفو صديقة الثورة الجزائرية

بعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رسالة تعزية إلى عائلة المناضلة مونيك هيرفو، صديقة الثورة الجزائرية.

وجاء في نص الرسالة “تلقينا ببالغ التأثر والأسى، نبأ وفاة الـمناضلة والكاتبة الفرنسية الـمرحومة مونيك هيرفو. التي اختارت الجنسية الجزائرية واعتناق الإسلام”.

وأضاف الرئيس تبون “الفقيدة عُرفت بنضالاتها دفاعًا عن القضايا العادلة، ووقفت بشجاعة معلنة إدانتها لقمع الجزائريين في مظاهرات 11 أكتوبر 1961. وصدحتْ بشهادتها ضد موريس بابون محافظ شرطة باريس آنذاك. ووثَّقت بنزاهة وشرف ما عاشته من معاناة، مع الجزائريين في كتابها المشترك مع “ماري أونج شاراس”. ” الأحياء القصديرية” وفي كتابها ” وقائع الحي القصديري: نانتر في حالة حرب 1959 – 1962. التي ترمز إلى معاناة الجزائريين المهاجرين وإلى المقاومة والحركة الوطنية. وسيظلُّ التاريخُ يذكر لها دفاعها عن المناضلين في فيدرالية جبهة التحرير الوطني”.

وأمام هذا المصاب الأليم -يضيف الرئيس تبون- أتوجه إلى عائلة الفقيدة وأقاربها بأخلص التعازي وأصدق مشـاعــر الـمواسـاة. داعيًا الـمولى عـزّ وجــلّ أن يتغمدها برحمـته الواسعة، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.