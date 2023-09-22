رئيس الجمهورية يعود إلى الجزائر

عاد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى أرض الوطن، بعد مشاركته في الجمعية العامة الثامنة والسبعين، للأمم المتحدة بنيويورك.

وغادر أمس الرئيس تبون، نيويورك، عائدا إلى أرض الوطن. بعدما توجه السبت الماضي، إلى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. حيث شارك هناك في أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة. والتي انطلقت الثلاثاء الماضي.

كما كان لرئيس الجمهورية عدة لقاءات بمقر إقامته في مدينة نيويورك، مع العديد من رؤساء دول العالم. على غرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئيس جمهورية غانا نانا أدو دانكوا أكوفو أدو. نائبة رئيس جمهورية أوغندا جيسيكا روز ألوبو، الجنوب إفريقي، سيريل رامافوزا.

وفي كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ذكر الرئيس تبون بأن الجزائر ستنضم إلى مجلس الأمن حاملة لتطلعات الشعوب الإفريقية والعالم العربي.

كما أكد رئيس الجمهورية بأن الجزائر التي تعي جدا ثمن انتزاع الحرية لم تتخل عن مساندة الشعوب الساعية إلى التحرر.

وفي السياق ذاته، تطرق الرئيس تبون، إلى القضية الصحراوية التي لا يزال شعبها محروما من حقه في تقرير المصير. وفق خطة مجلس الأمن وقرارات الأمم المتحدة. وقال الرئيس :تقع على الأمم المتحدة مسؤولية صون قراراتها وحفظ هيبتها.

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