رئيس الجمهورية يقدم تعازية لعائلة الرعية الجزائري الذي توفي في أوكرانيا
قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، تعازيه الخالصة لعائلة الرعية الجزائري الذي توفي بمدينة “خاركيف” في أوكرانيا.
وذلك حسب ما تناقله التلفزيون العمومي امسية اليوم الأحد.
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أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ،اليوم الأحد، عن أسفها الشديد لتسجيل وفاة رعية جزائرية بمدينة خاركيف يوم أمس.
وحسب بيان وزارة الخارجية، فإن مصالحها الدبلوماسية تعمل جاهدة، في إطار السبل املتاحة، لنقل جثمان الفقيد إلى أرض الوطن.
كما قدم وزير الخارجية رمطان لعمامرة بهذه المناسبة أخلص التعازي لعائلة المرحوم وذويه.
من جانب اخر جددت الوزارة نداءها لعضاء الجالية الوطنية بهذا البلد إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر.
بالإضافة الى الإلتزام بتوجيهات وإرشادات الأمن والسلامة المعمولة بها والبقاء في تواصل دائم مع السفارة بكييف.
وأيضا مع بعثات الخارجية الدبلوماسية بكل من وارسو وبوخارست للذين عبروا الحدود ألاوكرانية باتجاه بولندا ورومانيا.
كما أكدت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج حرص السلطات الجزائرية على العمل في
هذه الظروف الصعبة، من أجل تنظيم عمليات إجلاء نحو الجزائر.
حيث تدعو كافة المواطنين المعنيين بالتواصل مع سفارات الجزائر بوارسو وبوخارست عبر أرقام الهاتف وعناوين البريد إلالكتروني المرفقة.