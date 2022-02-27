رئيس الجمهورية يقدم تعازية لعائلة الرعية الجزائري الذي توفي في أوكرانيا

قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، تعازيه الخالصة لعائلة الرعية الجزائري الذي توفي بمدينة “خاركيف” في أوكرانيا.

وذلك حسب ما تناقله التلفزيون العمومي امسية اليوم الأحد.

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