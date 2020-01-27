رئيس الجمهورية يقيم مأدبة عشاء على شرف نظيره التركي

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رئيس الجمهورية يقيم مأدبة عشاء على شرف نظيره التركي
بقلم نسرين محفوف

أقام رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مساء الأحد، بقصر الشعب بالعاصمة، مأدبة عشاء على شرف نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وحضر هذه المأدبة الى جانب الوفد المرافق لرئيس جمهورية تركيا، الوزير الأول عبد العزيز جراد وأعضاء من الحكومة والسلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر.

وكان الرئيس عبد المجيد تبون، قد تحادث مع الرئيس التركي، أمس الأحد.

وكان الرئيس عبد المجيد تبون، قد تحادث مع الرئيس التركي، أمس الأحد، حول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.

كما تطرق الطرفان الى مقتضيات الساعة، والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها الأزمة الليبية.


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