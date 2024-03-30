رئيس الجمهورية يكشف عن مخطط جديد للفلاحة في الجزائر 

قال رئيس الجمهورية أن الجزائر ستقوم لأوّل مرة بإجراء إحصاء حقيقي لثرواتنا الفلاحية والرقمنة سيكون لها دورا فاعلا في الارتقاء بالقطاع.

وكشف رئيس الجمهورية أنه تم إكتشاف إعتماد أرقام رسمية مغلوطة تخص قطاع الفلاحة.

وخلال خلال لقاء دوري مع الصحافة أكد رئيس الجمهورية انه يجب التوجه نحو الفلاحة الصحراوية باستعمال التقنيات الحديثة.

وبهذا الخصوص قال رئيس الجمهورية نحن على وشك الاتفاق مع شريك عربي محترم لإنشاء مزرعة بمساحة 100 رأس لانتاج حليب البودرة.

وفي ذات اللقاء صرح الرئيس تبون ان هناك 164 ألف هكتار من المزارع النموذجية وهي بعيدة كل البعد عن الإنتاج. وتابع الرئيس تبون بالقول: “قررنا توجيه هذه المزارع النموذجية إلى إنتاج محدد بعينه”.

وتأسف الرئيس تبون حول السياسة السابقة أين كنا في وقت سابق نبيع البترول من أجل شراء البصل والثوم .

وإختتم الرئيس كنا نستهلك 9 ملايين طن من الحبوب سنويا وننتج 5 ملايين.. والاستيراد ليس قدر الجزائر المحتوم.