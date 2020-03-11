رئيس الجمهورية يكلف جراد بتمثيله في اجتماع لجنة الاتحاد الإفريقي حول ليبيا بالكونغو

كلف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، الوزير الأول، عبد العزيز جراد، بالتوجه إلى جمهورية الكونغو، لتمثيله في أشغال الاجتماع الثاني للجنة العليا للاتحاد الإفريقي حول ليبيا.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، ستنعقد أشغال الاجتماع الثاني للجنة العليا للاتحاد الإفريقي حول ليبيا، غدا الخميس، بمدينة أويو الكونغولية.

وكان رئيس الجمهورية، قد لبى دعوة بهذا الشأن تلقاها من نظيره الكونغولي الرئيس دونيس ساسونغيسو.

ويندرج ذلك في جهود الجزائر، لتنسيق المواقف الدولية، من أجل استئناف المسار السلمي التفاوضي بين أطراف الأزمة الليبية، بعيدا عن التدخلات العسكرية الأجنبية، وبما يضمن وحدة وسيادة الدولة الليبية.