رئيس الجمهورية يكلّف الوزير الأول بإعداد مشروع قانون يجرم العنصرية والكراهية

وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعليمات للوزير الأول عبد العزيز جراد بإعداد مشروع قانون يجرم كل مظاهر العنصرية.

بالإضافة إلى الجهوية وخطاب الكراهية في البلاد.

وأضاف بيان من رئاسة الجمهورية، أن الإجراء يأتي بعدما لوحظ ازدياد خطاب الكراهية والحث على الفتنة خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي.

ويأتي الإجراء أيضا، لسد الباب في وجه أولئك الذين يستغلون حرية وسلمية الحراك برفع شعارات تهدد الانسجام الوطني”.

وأضافت رئاسة الجمهورية أن الجميع مطالبون بالتقيد بالدستور وقوانين الجمهورية، لاسيما ما تعلق باحترام ثوابت الأمة وقيمها.

بالإضافة إلى، المكونات الأساسية للهوية الوطنية والوحدة الوطنية ورموز الدولة والشعب.