رئيس الجمهورية يلتزم بعدم اللجوء إلى المديونية وفاء للشهداء

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، إلتزامه بعدم اللجوء إلى المديونية وفاء للشهداء.

وقال رئيس الجمهورية، في كلمته بمناسبة إشرافه على إحتفائية اليوم العالمي للشغل، بدار الشعب: “يسرني أن أقف بينكم ونحن نحتفي بعيد العمال تحت سقف هذا الصرح المهيب”.

وأضاف الرئيس تبون: ” هذا الصرح المهيب من ركائز التاريخ المعاصر للجزائر بكل ما يحمله من رمزية وكفاح وتاريخ طويل من النضال الذي قاده رجال شرفاء منذ الحركة الوطنية قدموا مصلحة الوطن فوق كل اعتبار من طينة إبن الثورة المظفرة الشهيد عيسات إيدير”.

واستذكر رئيس الجمهورية، بهذه المناسبة، المعارك التي خاضها العمال بعد الإستقلال. ومن بين إنتصاراتهم الباهرة تأميم المناجم والمحروقات، وانتصارات اجتماعية أخرى.

واستشعر الرئيس تبون، بكل فخر واعتزاز، الروح الوطنية العالية والصمود والشهامة التي تحلى بها شهيد الواجب الوطني ضد الهمجية الإرهابية الرجل الفذ عبد الحق بن حمودة. الذي ترحم بالمناسبة على روحه الطاهرة وعلى أرواح كل من قضى نحبه في هذا الدرب.

وواصل رئيس الجمهورية بالقول: “تعلمون جميعا الوضعية المزرية التي وجدنا عليها البلاد في 2019، آخر سنة من عشرية مافياوية. بإقتصاد منهار وأجور تكاد لا تدفع للعمال. بسبب خطابات البهتان التي ادعت عجز الخزينة العمومية عن صب الرواتب. وبإحتياطي صرف متآكل وصل إلى أدنى مستوياته. وفساد عام نخر كل القطاعات في إنحراف غير مسبوق شهدته البلاد في عشرية العصابة. حيث تم فيها التخلي كلية عن الطبقة العاملة والطبقة الوسطى الهشة. نتيجة إتباع سياسة رأسمالية متوحشة زاد فيها الغني غنى والفقير فقرا”.

وأكد رئيس الجمهورية أن تلك الممارسات كان الهدف منها إحباط معنويات الجزائريين. حتى يتقبلوا قرارات خطيرة لتسليم البلاد لغير أهلها وفقد السيادة على بلادنا. مؤكدا أن الحراك المبارك أنقذ البلاد من تلك الممارسات.

وشاطر رئيس الجمهورية، رأي الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين اعمر تاقجوت بخصوص الآلية الجديدة كالثلاثية. شريطة أن لا تكون مثل الثلاثيات الماضية التي تبقى قراراتها حبرا على ورق.

وأكد الرئيس تبون، أنه ومن أجل الوصول إلى قرارات صائبة غير ظرفية لابد من الحوار والتشاور مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين. وكافة الوطنيين الأحرار وكل من سبقونا في الوطنية والكفاح.