رئيس الجمهورية يلتقي نائب أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني

إلتقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون نائب أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني منغ فان لي بمقاطعة غواندونغ.

ويواصل رئيس الجمهورية زيارته إلى الصين أين توجه صباح اليوم الخميس، إلى مقاطعة “شنزان” جنوب الصين. وذلك في إطار مواصلة زيارة الدولة التي يجريها إلى هذا البلد الصديق منذ الاثنين الفارط.

ويذكر أن الرئيس تبون كان قد حل يوم الإثنين الفارط بالعاصمة الصينية بكين. في إطار زيارة دولة يقوم بها إلى هذا البلد الصديق ويرافقه خلالها وفد وزاري هام.

وتندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات المتينة والمتجذرة وتقوية التعاون الاقتصادي بين الجزائر وجمهورية الصين الشعبية.