رئيس الجمهورية يمنح الدكتوراه الفخرية لرئيسة الهند

منح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الدكتوراه الفخرية لرئيسة الهند دروبادي مورمو.

وتوجت رئيسة الهند بالدكتوراه الفخرية نظير مجهوداتها في خدمة التعليم العالي والبحوث. وكعربون صداقة بين البلدين سلمها إياها وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وقد ألقت رئيسة الهند محاضرة بالصرح العلمي والتكنولوجي عبد الحفيظ إحدادن بسيدي عبد الله. مشيدة بتجربة الجزائر في مجال البحث العلمي والتحاقها بركب العدالة الإجتماعية.

وتواصل رئيسة جمهورية الهند دروبادي مورمو لليوم الثالث على التوالي زيارة الدولة. التي تقوم بها إلى الجزائر مرفوقة بوفد رفيع المستوى.

وزارت اليوم الثلاثاء رئيسة الهند القطب العلمي والتكنولوجي عبد الحفيظ إحدادن بسيدي عبد الله بالعاصمة رفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووفد رفيع المستوى.

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، أن الجزائر تستقبل في هذا الصرح العلمي الرمز للإشادة بجهود فخامة رئيسة جمهورية الهند دروبادي مورمو. والمواقف التاريخية والسياسية المشتركة بين الجزائر والهند.

وأكد بداري، أن الجزائر الجديدة المنتصرة تحت قيادة رئيس الجمهورية. تعمل للإرتقاء بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.