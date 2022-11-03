رئيس الجمهورية ينال القلادة السياحية العربية

نال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القلادة السياحية العربية من الطبقة الممتازة للمنظمة العربية للسياحة التابعة للجامعة العربية.

كما أشار، بيان رئاسة الجمهورية، إلى أن هذه القلادة السياحية، نالها 5 أمراء ورؤساء دول في العالم. على غرار تونس، مصر، البحرين، الأردن، وقطر، وسادسهم الجزائر.

في حين، قرأ قرار منحها الأمين العام المساعد للفعاليات والإعلام، وليد علي الحناوي. وقدمها له رئيس المنظمة بندر بن فهد آل فهيد عقب اختتام القمة العربية. كما حضر التكريم، إلى جانب الرئيس تبون، وزير السياحة والصناعة التقليدية، ياسين حمادي.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن قمة الجزائر ناجحة بكل المقاييس وأكثرهم من حيث مستوى التمثيل.

وأشار أبو الغيط في الكلمة التي ألقاها خلال الندوة الصحفية التي نشطها رفقة وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة. إن القمة العربية بالجزائر حضرها 17 رئيسا وولي العهد و4 اخرين كان تمثيلهم عالي جدا. فهذه القمة هي اكثر القمم العربية نحاجا وأكثر القمم من حيث مستوى التمثيل.

ومن جهته، قال وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، إن الكلمة الحقيقية والوحيدة المعبرة عن هذه القمة هي كلمة نجاح فالقمة كانت ناجحة بامتياز.

وخلال الندوة الصحفية التي نشطها الوزير لعمامرة رفقة الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط. قال لعمامرة إن نجاح القمة العربية كان واضحا، حيث كانت الجزائر حريصة على جمع كافة شروط النجاح. مشيرا إلى أن القمة العربية كانت قمة نوفمبرية.