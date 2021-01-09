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رئيس الجمهورية ينهي مهام وزير النقل لزهر هاني

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رئيس الجمهورية ينهي مهام وزير النقل لزهر هاني
بقلم نادية بن طاهر

أنهى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم السبت، مهام وزير النقل لزهر هاني.

وحسب بيان للوزارة الأولى، فإن رئيس الجمهورية، قد أنهى مهام وزير النقل لزهر هاني.


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