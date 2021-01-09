رئيس الجمهورية ينهي مهام وزير النقل لزهر هاني

وحسب بيان للوزارة الأولى، فإن رئيس الجمهورية، قد أنهى مهام وزير النقل لزهر هاني.
سجلت مصالح الحماية المدنية، وفاة رجل ستيني، وأنقذت امرأتين لهما ضيق بالتنفس استنشقوا غاز أحادي أكسيد الكربون في أم البواقي.
ووقع الحادث بالمكان المسمى قرية فورشي…
تدخلت وحدة الحماية المدنية بباب العسة في تلمسان، أمس الجمعة، لأجل إنتشال جثة من المكان الصخري كاب نيقرو.
وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية في الولاية، الضحية…
نبّهت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، من تساقط أمطار رعدية غزيرة تتعدى 30 ملم محليا على 14 ولاية من الوطن.
وأشار تنبيه من المستوى الأول، أن…
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