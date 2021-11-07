رئيس الجمهورية يهدي نظيره الإيطالي حصانا عربيا أصيلا

أهدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، نظيره الإيطالي “سيرجيو ماتاريلا“، حصانا عربيا أصيلا بمناسبة زيارته للجزائر.

وكرم رئيس الجمهورية نظيره الإيطالي سهرة أمس السبت في مأدبة عشاء أقيمت بقصر الشعب. كما بدوره كرم الرئيس الإيطالي “سيرجيو ماتاريلا” الرئيس عبد المجيد تبون.

ويذكر أن الرئيس الإيطالي حلّ صباح أمس السبت بالجزائر في زيارة تدوم ليومين.

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أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم السبت، محادثات على انفراد مع الرئيس الإيطالي سيرجيو متاريلا.

هذا وشرع الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، اليوم السبت، في زيارة دولة إلى الجزائر، تدوم ليومين.

ووصل الرئيس الإيطالي إلى الجزائر، حيث كان في استقباله رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في مطار هواري بومدين بالعاصمة.

وكان في استقبال ضيف الجزائر، رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل ورئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي والوزير الأول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان.

بالإضافة إلى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمارة ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة.

واستمع الرئيس تبون ونظريره الإيطالي إلى النشيدين الوطنيين للبلدين، قبل أن يستعرضا تشكيلات من الحرس الجمهوري والجيش الوطني الشعبي التي أدت لهما التحية الشرفية.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية، أمس الجمعة، أن رئيس الجمهورية الإيطالية، سيرجيو ماتاريلا، سيشرع في زيارة دولة، إلى الجزائر، يومي 6 و7 نوفمبر الجاري، مرفوقا، بوفد هام.

وأوضح البيان، إن هذه الزيارة تندرج في إطار تمتين الشراكة وتعزيز علاقات التعاون الوثيقة، بين البلدين الصديقين.

بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة، بما يعود بالمنفعة على الشعبين.

وكانت الجزائر وإيطاليا قد وقعتا في ديسمبر 2020 على مذكرة تفاهم حول الحوار الاستراتيجي الخاص بالعلاقات الثنائية والمسائل السياسية والأمن الشامل.

وسمحت هذه المذكرة بتعزيز الحوار الثنائي والتعاون الرامي إلى تطوير الشراكة بين الطرفين.

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